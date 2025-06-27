Международная школа цифровых технологий CODDY объявляет о запуске нового образовательного формата — экспресс-курсов для быстрого освоения практических навыков. Первым в этой линейке стал курс «Монтаж коротких видео в CapCut», который учитывает современные тренды в образовании и растущий спрос на короткие образовательные программы.
Международная школа цифровых технологий CODDY объявляет о запуске нового образовательного формата — экспресс-курсов для быстрого освоения практических навыков. Первым в этой линейке стал курс «Монтаж коротких видео в CapCut», который учитывает современные тренды в образовании и растущий спрос на короткие образовательные программы.
Новый формат появился из-за изменений в том, как современные дети и подростки воспринимают информацию. Последние исследования показывают: средняя продолжительность концентрации внимания у школьников сократилась на 30% за последние 10 лет. Чтобы решить эту проблему, образовательное сообщество активно использует принципы микро- и нанообучения. Такой подход помогает эффективно усваивать материал небольшими порциями.
Экспресс-курсы CODDY — это интенсивные образовательные программы из 5-6 занятий по 45 минут каждое. Не менее 70% времени уделяется практике. Основной принцип обучения — «Смотри и делай за мной». Это позволяет быстро переходить от теории к реальным навыкам.
«Сегодня мы живем в эпоху информационного перенасыщения. Традиционные образовательные форматы часто не работают, особенно когда нужно освоить цифровые навыки. Наши экспресс-курсы отвечают запросам времени: максимум практики, минимум теории, быстрый и видимый результат», — говорит Оксана Селендеева, основатель школы CODDY.
Первый экспресс-курс «Монтаж коротких видео в CapCut» рассчитан на детей и подростков 10-16 лет, но будет полезен и взрослым. За 6 занятий участники:
Освоят основы работы с популярным приложением для видеомонтажа
Научатся использовать эффекты и переходы
Узнают, как оформлять текст и титры
Научатся подбирать музыкальное сопровождение
Освоят цветокоррекцию
Создадут собственный готовый видеоролик для социальных сетей
В ближайшее время CODDY планирует расширить линейку экспресс-курсов. В планах — курсы по работе с искусственным интеллектом, мобильной фотографии и базовым навыкам программирования.
О школе CODDY
CODDY — международная школа цифровых технологий для детей и подростков, основанная в 2016 году. Школа предлагает более 100 образовательных программ по программированию, дизайну, созданию игр, анимации и другим направлениям. Более 200 000 учеников из разных стран уже прошли обучение в CODDY.
Контакты для СМИ
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Email: [email protected]
Сайт: www.coddyschool.com