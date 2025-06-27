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<a href="https://33live.ru/novosti/27-06-2025-shkola-programmirovaniya-coddy-zapuskaet-novyj-format-obucheniya-—-ekspress-kursy.html" target="_blank">Школа программирования CODDY запускает новый формат обучения — экспресс-курсы</a> - Международная школа цифровых технологий CODDY объявляет о запуске нового образовательного формата — экспресс-курсов для быстрого освоения практических навыков. Первым в этой линейке стал курс «Монтаж коротких видео в CapCut», который учитывает современные тренды в образовании и растущий спрос на короткие образовательные программы.