Роспотребнадзор провел проверку в городской больнице №5 в Добром. Специалисты зафиксировали дефекты потолка, пола, стен и мебели в разных отделениях. За санитарные нарушения медучреждению

Роспотребнадзор провел проверку в городской больнице №5 в Добром. Специалисты зафиксировали дефекты потолка, пола, стен и мебели в разных отделениях. За санитарные нарушения медучреждению назначили штраф, который уже оплачен, и выдали предписание об устранении. Однако больница устранила недочеты лишь частично. Повторная проверка показала, что в офтальмологическом, оториноларингологическом, терапевтическом и патологоанатомическом отделениях и прачечной по-прежнему остались нарушения.