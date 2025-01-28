В Суздале судили 30-летнего владимирца. Мужчина насобирал дикорастущей конопли, погрузил в машину и поехал домой, но добычу не довез – его остановили сотрудники полиции. Как сообщили в

В Суздале судили 30-летнего владимирца. Мужчина насобирал дикорастущей конопли, погрузил в машину и поехал домой, но добычу не довез – его остановили сотрудники полиции. Как сообщили в прокуратуре, виновный ранее был судим за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В этот раз, в августе 2024 года, фигурант специально приехал в Суздальский район, зная, что