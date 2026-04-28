Работы затронули ключевые маршруты города.

Во Владимире ведутся работы по благоустройству на пяти участках, чтобы дороги стали удобнее и безопаснее.Работы идут по адресам:- Суздальский проспект, д. 5–7;- ул. Горького, д. 25–27;- проспект Ленина, д. 73 — ул. Верхняя Дуброва, д. 10;- ул. Комиссарова, д. 10а–28;- ул. Добросельская, д. 167г–173.В администрацию города и к депутатам горсовета, в рамках народной программы, поступило много обращений по поводу «народных троп» возле домов №167 и 173 на Добросельской и на улице Лескова. По поручению врио главы города Сергея Волкова вопрос прорабатывается.Возможность включить эти участки в текущий ремонт рассматривается.