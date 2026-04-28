Службы города, включая МКУ «ЦУГД», продолжают круглосуточный мониторинг и ликвидацию последствий.

Прогноз синоптиков оправдался — сильный ветер вызвал повреждения, и по указанию врио главы города Сергея Волкова городские службы заранее перешли на усиленный режим, что позволило быстро реагировать.Упавшее дерево в Никулино забило сливную трубу. Бригады расчистили канал и предотвратили размыв дамбы.Аварийные бригады оперативно устранили повреждения на электросетях, авария в микрорайоне Юрьевец ликвидирована.Центр управления городскими дорогами пилит и вывозит поваленные деревья на Ерофеевском спуске, в Юрьевце и Лунево.Восстанавливают и укрепляют пострадавшие нестационарные торговые точки на Козловом валу.Неблагоприятный прогноз сохраняется: в ближайшие сутки ожидаются сильные порывы ветра.Администрация города просит жителей быть внимательными — не ходить и не парковаться под деревьями, держаться в стороне от ларьков, рекламных щитов и шатких строений.