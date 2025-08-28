27 августа в Красноярске в театре им. А.С. Пушкина открылся Сибирский театральный форум - первый из серии форумов, организованных Союзом театральных деятелей России при поддержке Министерства культуры РФ. Главной темой форума станет разработка концепции развития российского театра на период до 2035 года.

"Это наш первый форум, - рассказал председатель СТД России Владимир Машков. - Здесь собрались представители театров и союзов театральных деятелей сибирских регионов. Очень важно, что пишут концепцию развития люди, которые знают, что такое театр, любят его, мечтают о нем, готовят следующее поколение. Все театральное сообщество, я надеюсь, подключится к этой большой работе".На торжественном открытии Форума также выступили Сергей Блинов, главный федеральный инспектор по Красноярскому краю, и Аркадий Зинов, министр культуры Красноярского края.На Форум прибыло все театральное сообщество Сибири - всего около 150 человек: представители театров регионов СФО, в том числе частных и любительских, региональных отделений СТД РФ, министерств культуры, театральных библиотек, профильных вузов и сузов. Форум продлится до 29 августа.Следующие после Красноярска форумы в 2025 году пройдут в Грозном (18-20 сентября) и Рязани (17-19 ноября).А в 2026 году, когда Союз театральных деятелей РФ отметит 150-летие, форумы пройдут еще в 7 федеральных округах России.