В музей-заповедник «Александровская слобода» вернулись находки очередного археологического сезона.

В музей-заповедник «Александровская слобода» вернулись находки очередного археологического сезона. Раскопки в музее организуются практически ежегодно. А ведутся они архитектурным отрядом Древнерусской экспедиции Государственного Эрмитажа под руководством С.В. Томсинского и Е.А. Туровой. Этому сотрудничеству уже 20 лет.После окончания каждого сезона все найденное исследователи увозят с собой, чтобы изучить и подготовить экспертизу. Сейчас в «Слободу» вернулись артефакты, обнаруженные в 2022 году.С наиболее интересными, среди которых ремесленные инструменты, печные изразцы и любопытный ключик от ларца, а также доспехи польских воинов, мы познакомим читателей в ближайшее время. Начать же хочется с разговора, произошедшего при распаковке ящиков с находками. В беседе со специалистами пресс-службы музея ведущий научный сотрудник Отдела архитектурной археологии, начальник Древнерусской экспедиции Государственного Эрмитажа Сергей Владимирович Томсинский увлекательно рассказал о раскопках в Музее Ивана Грозного: «Сама территория царской резиденции не потрясает количеством находок. Это и понятно – здесь поддерживался строгий порядок. Зато все они представляют огромный интерес в контексте того, что здесь происходило и в эпоху Государева двора, и в Смутное время, когда Слобода, как и другие города Московского царства, стала ареной военных действий, и далее, когда здесь основался царский монастырь, и в советский период, включая Великую Отечественную войну.Мощность культурного слоя небольшая, но он достаточно насыщен. Тем ценнее эти находки, а их малочисленность усиливает интерес к ним, делая фокус острее. Поэтому вещи, которые мы привезли, вполне могут считаться «хитом сезона». А вообще, каждый такой предмет, даже фрагментированный, хранит ауру того человека, который им пользовался. Мы не знаем его судьбу, но эта таинственная связь и привлекает людей в археологию. И особенно сильное «излучение ауры» в момент извлечения из земли, когда мы только берем артефакты в руки.Позже, когда находки – сосчитанные, взвешенные, измеренные и исследованные – отправляются в музейный фонд, они тоже «транслируют», но уже не так. Это сравнимо с эффектом ночного и дневного светлячка, их не спутаешь. Вот, например, капля глазури на фрагменте керамики. С научной точки зрения она рассказывает о технологическом процессе обжига и раскрывает очень любопытные факты, а с бытовой – был конкретный человек, который брал его в руки, который капнул во время работы и т.д. Кто-то носил эти доспехи, кто-то пустил эту стрелу и т.д. И все это в Александровской слободе обретает особое звучание. Ведь это особое место, место силы».Более подробно о самых ценных находках мы обязательно побеседуем с начальником архитектурного отряда Древнерусской экспедиции, историком архитектуры Екатериной Алексеевной Туровой и расскажем об этом в музейных новостях.