На три дня (с 23 по 25 апреля) Тула превратилась из оружейного центра России в медиастолицу Центрального федерального округа. Здесь собрались журналисты и блогеры ЦФО на подведение

На три дня (с 23 по 25 апреля) Тула превратилась из оружейного центра России в медиастолицу Центрального федерального округа. Здесь собрались журналисты и блогеры ЦФО на подведение региональных итогов XIV конкурса «Вместе в цифровое будущее». ПАО «Ростелеком» пригласил в пресс-тур более 70 представителей профессионального сообщества из 16 регионов страны. Сначала гости города-героя ознакомились с его