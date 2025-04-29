Уникальный проект откроется 30 апреля в Палатах. Выставка «Здесь был госпиталь» посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Посетители смогут окунуться в атмосферу тех годов,

Уникальный проект откроется 30 апреля в Палатах. Выставка «Здесь был госпиталь» посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Посетители смогут окунуться в атмосферу тех годов, увидеть медицинские принадлежности, фотографии и предметы обихода. Организаторы проекта – Владимиро-Суздальский музей-заповедник и правительство области. В годы Великой Отечественной войны почти весь центр города был одним большим госпиталем – эту