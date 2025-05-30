Сегодня многие рассматривают пластическую хирургию как нечто обыденное. Но надо помнить, любая операция — сложный процесс, который требует не только мастерства врача, но и глубокого понимания мотивов пациента.

Сегодня многие рассматривают пластическую хирургию как нечто обыденное. Но надо помнить, любая операция — сложный процесс, который требует не только мастерства врача, но и глубокого понимания мотивов пациента. И в некоторых ситуациях специалист обязан отказать в проведении операции, чтобы не причинить вред. Когда отказ врача является не только оправданным, но и необходимым для защиты пациента?Например, бывают случаи, когда человек приходит к врачу и говорит, что хочет сделать операцию «по просьбе мужа» или ого-то еще. То есть, желание изменить внешность объясняется не внутренним стремлением, а внешним давлением со стороны окружающих. Обычно мы отказываем такому пациенту и советуем сначала разобраться в себе.Еще одним поводом для отказа может стать желание получить идеальный результат. Но ведь каждый человек уникален, и его тело — не пластилин, из которого всегда можно слепить идеальную фигуру или лицо. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы результат был максимально близким к идеалу, но 100-процентных гарантий никто дать не может.Особого внимания требуют операции на груди у будущих мам, так как вмешательство может повредить молочные протоки. Вероятность сохранения лактации после аугментации, редукции или мастопексии примерно равна 50 на 50, поэтому гарантировать полноценное кормление грудью после операции невозможно. Если женщина планирует кормить ребенка молоком, лучше завершить этот процесс и только потом рассматривать возможность увеличения или уменьшения груди.Еще одним основанием для отказа в операции может стать недостаток времени у пациента для послеоперационного наблюдения. Если человек приезжает только на сам день операции и не может обеспечить связь с хирургом в ближайший послеоперационный период, риск осложнений повышается, и в таких случаях мы вынуждены отказывать.При наличии явных психических отклонений или если пациент состоит на учете у психотерапевта, мы направляем его к профильному специалисту для стабилизации состояния. Только после положительного заключения врача принимается решение о возможности хирургического вмешательства. Если же психическое состояние не стабилизируется, операция может быть противопоказана.Склонность к келоидообразованию – еще одна причина для отказа. Келоиды – это плотные рубцы, которые выходят за пределы раны и продолжают расти после заживления. Чаще всего это связано с генетической предрасположенностью. При операциях на теле, таких как липосакция, риск формирования грубых рубцов и деформаций контуров высок, если у пациента есть склонность к келоидам. Однако при блефаропластике, где кожа очень тонкая, риск келоидов значительно ниже, и операция может быть проведена даже при нарушениях соединительно-тканного обмена.Пациенты с различными аллергиями также требуют особого подхода. Мы направляем их к иммунологу или аллергологу для оценки и стабилизации иммунного статуса. На основании заключения профильного специалиста с указанием противопоказаний принимается решение о возможности проведения операции.