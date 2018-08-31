В киоске не было даже дезинфицирующих средств

В киоске не было даже дезинфицирующих средствВ Муроме специалисты Роспотребнадзора закрыли еще один ларек с опасной шаурмой. Он находится возле дома №9 на улице Карачаровская.В ходе проверки сотрудники выявили многочисленные нарушения санитарного законодательства. В раковинах производственного цеха не было горячей воды, а у поваров нет дезинфицирующих средств. Лапмпа внутри киоска стоит без защитной арматуры. Ни на один продукт у предпринимателя не было документов.При хранении и овощей, и мясо, и лавашей не соблюдаются сроки годности, да и сама система хранения не соответствует требованиям. В помещении есть грязь, мусор и плесень. Покупать шаурму в таком месте - небезопасно для здоровья. В ларьке есть даже насекомые.В отношении владельца составлены административные протоколы. Киоск с шаурмой закрыли на 30 суток.