Во Владимире организован сбор гуманитарной помощи для жителей Белгородской области, подвергшейся массированным обстрелам. Как сообщает правительство региона, десятки населенных пунктов

Во Владимире организован сбор гуманитарной помощи для жителей Белгородской области, подвергшейся массированным обстрелам. Как сообщает правительство региона, десятки населенных пунктов оказались под ударом, есть погибшие и пострадавшие, повреждены жилые дома и социальные объекты. Губернатор Александр Авдеев призвал земляков поддержать белгородцев в трудную минуту: «Белгородчине нужна наша помощь для устранения последствий нападения на мирных жителей. Внесу