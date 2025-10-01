Умирает любимый муж, отец, дедушка. У его постели собралась вся многочисленная родня и с правнуками, все тихо и скорбно ждут конца... И тут человек приходит в себя и говорит:„Хочу рассказать Вам свою тайну - в действительности я никогда не хотел жениться. У меня было все. Мощные автомобили я менял как перчатки, женщины летели как пчелки на мед, была куча друзей и полный кошелек... Но однажды один мой приятель посоветовал мне жениться, сказав, что если у меня не будет семьи и придет мой смертный час, то некому будет подать мне стакан воды и меня будет мучить жажда... Вот так я женился и моя жизнь радикально изменилась - Ночные дискотеки с девченками заменили итдиотские сериалы в телевизоре, поездки на машине имели сугубо целевое назначение - детей в школу/с
еще анекдот!