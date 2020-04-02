По данным Белого дома, по-прежнему подтверждено лишь 3 случая заражения коронавирусной инфекцией

Во Владимирской области, по данным Белого дома, по-прежнему подтверждено лишь 3 случая заражения коронавирусной инфекцией. 2 из них – 30 марта, 1 – 1 апреля.Речь, видимо, идёт о, о которых вчера вечером сообщил сити-менеджер Андрей Шохин, и об умершем от коронавируса 48-летнем пациенте Ковровской ЦГБ. Ранее администрация Петушинского района сообщала COVID-19, однако позже региональное управление Роспотребнадзора опровергло эту информацию. По данным ГТРК, прокуратура по Владимирской области займётся проверкой.С 20 марта региональные врачи осмотрели 5767 человек, в лабораториях Роспотребнадзора провели 1513 исследований на COVID-19. Всё больше пациентов обращается с признаками ОРВИ или внебольничной пневмонии – 1197 и 31 соответственно.«Департамент здравоохранения администрации Владимирской области напоминает о необходимости строгого соблюдения режима самоизоляции. Если вы заболели или почувствовали себя плохо (не только в связи с простудными признаками, но и по другим проблемам со здоровьем) воздержитесь от посещения больницы и вызовите врача на дом», - добавили в пресс-службе областной администрации.Номер телефона «горячей линии» по вопросам профилактики и лечения коронавируса: 8 (800) 707-42-52.