Главным дирижером вместо покойного Артема Маркина стал Владимир Абрамович Альтшулер, дирижер Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии. 6 мая пройдет знакомство с

Главным дирижером вместо покойного Артема Маркина стал Владимир Абрамович Альтшулер, дирижер Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии. 6 мая пройдет знакомство с новым руководителем оркестра, а 8 мая состоится первый концерт. Об этом рассказали в пресс-службе Центра классической музыки. 6 мая, понедельник, 18:00Открытая встреча – знакомство с главным приглашенным дирижером Владимирского Губернаторского симфонического оркестра, профессором Санкт-Петербургской