Жительницу Владимира арестовали на 10 суток за неуплату алиментов Как сообщают в Управлении...

Жительницу Владимира арестовали на 10 суток за неуплату алиментовКак сообщают в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области, местная жительница обязана была выплачивать 1/6 заработка на содержание несовершеннолетней дочери 2012 года рождения.Однако, должница выплачивать полностью алименты не спешила, что привело к образованию задолженности в размере около 800 тыс. рублей.В ходе исполнительских действий в отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении. Суд в качестве наказания назначил 10 суток административного ареста.Если после отбытия наказания женщина не примет мер по оплате задолженности по алиментам, будет рассмотрен вопрос о привлечении ее уже к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».УФССП России по Владимирской области напоминает физическим и юридическим лицам 33 региона, что оплатить задолженность очень просто с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления, а также в приложении «ФССП России» для мобильных устройств.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений