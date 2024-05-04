Недобросовестного охотника поймали в охотничьих угодьях Юрьев-Польского района. Мужчина превысил «норматив суточной добычи гуся на 2 особи». Охотник убил 5 гусей, а можно, судя по всему,

Недобросовестного охотника поймали в охотничьих угодьях Юрьев-Польского района. Мужчина превысил «норматив суточной добычи гуся на 2 особи». Охотник убил 5 гусей, а можно, судя по всему, только 3. Об этом рассказали в пресс-службе Госохотинспекции. Сезон охоты на птицу открыт с апреля 2024 года. Охотничьи инспекторы провели 672 рейда, без нарушителей не обошлось. Был составлен 41