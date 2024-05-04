Молодой и очень застенчивый парень отправился на дискотеку. Там ему очень понравилась одна девушка. Парень около часа набирался смелости с ней заговорить. Наконец он к ней подошел и тихо спросил, не хочет ли она с ним потанцевать, на что девушка на всю дискотеку возмущенно заорала: "Я НЕ БУДУ С ТОБОЙ СПАТЬ, УБЛЮДОК!!!" Ну, парень готов сквозь землю провалиться, все на него теперь пальцем показывают, гадости рассказывают.
Через несколько минут та же девушка к нему подходит, просит прощения и говорит, что изучает психологию и ей было очень интересно наблюдать его реакцию на её выходку. Парень ошеломленно на нее посмотрел и возмущенно заорал на всю дискотеку: "ДВЕСТИ ДОЛЛАРОВ ЗА ОДИН МИНЕТ????"
еще анекдот!