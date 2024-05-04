Синоптики прогнозируют во Владимирской области повышение температуры и дождь с грозой По прогнозам...

Синоптики прогнозируют во Владимирской области повышение температуры и дождь с грозойПо прогнозам синоптиков во Владимирскую область придет небольшое потепление, пройдут дожди, возможно с грозой.В воскресенье, 5 мая 2024 года максимальная температура воздуха днем +10°C. Ночью столбик термометра опустится до +3..+5°C.Ветер западный, 4 м/с, к вечеру порывы ветра могут достигать 12 м/с.Атмосферное давление в течение суток будет понижаться с 744 до 737 мм ртутного столба.Народный прогноз на 5 мая 2024 годаНаши предки говорили: если кукушка 5 мая кукует громко и долго – погода в ближайшие дни будет хорошей, а гроза в этот день – будет богатый урожай.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений