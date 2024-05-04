Во Владимирской области может появиться цифровая платформа для тренировок пациентов с инсультом В...

Во Владимирской области может появиться цифровая платформа для тренировок пациентов с инсультомВ издании «ТАСС» рассказали, как ученые нижегородского университета Лобачевского (ННГУ) создали цифровую платформу, которая позволяет проводить диагностику и индивидуальные тренировки для пациентов с последствиями инсульта, наркозависимостью, в случаях СДВГ и аутизма у детей."Наша платформа с точностью до миллисекунды отслеживает работу мозга и изменения в нем на разных этапах реабилитации. Например, можно определить готовность ребенка к обучению в школе, не только выявить недостающие когнитивные функции, но и натренировать мозг до необходимого уровня, сформировать в нем новые нейросети. Это настоящий когнитивный фитнес", - рассказала автор исследования, заведующая кафедрой психофизиологии факультета социальных наук ННГУ им. Н. И. Лобачевского Софья Полевая.В систему входит когнитивный тренажер, который содержит более 100 шаблонов для оценки и "прокачки" работоспособности мозга. В основе подхода ученых анализ данных о сенсорном и логическом мышлении человека и их балансе.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений