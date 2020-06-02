Проникнув в чужое домовладение, мужчина похитил бытовую технику.

В марте текущего года в отделение полиции обратился житель соседнего региона с заявлением о краже бытовой техники из дачного дома, расположенного в одной из деревень Гороховецкого района.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что накануне к местной жительнице обратился её сосед с предложением купить у него бытовую технику. Местонахождение мужчины было установлено, и он признался в совершении преступления.По версии предварительного следствия, в феврале текущего года ранее судимый 50-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в один из домов деревни. В доме он обнаружил новую технику в заводской коробке, забрал ее и скрылся с места совершения преступления.Следователями отделения МВД России по Гороховецкому району в отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, – кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище. Материальный ущерб, причиненный заявителю, был полностью возмещен.В настоящий момент расследование уголовного дела завершено. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.