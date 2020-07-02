Colocation – это размещение оборудования в дата центре стороннего провайдера и дает возможность ократить затраты организаций на создание собственной инфраструктуры.

Серверная инфраструктура необходима для деятельности любой современной организации независимо от масштаба деятельности. Однако, ее построение влечет за собой серьезные затраты на создание серверных: поиск подходящего места и помещения, организация ограниченного доступа к железу, построение эффективных систем кондиционирования и шумоподавления и т.д.

Для оптимизации затрат на создание собственной ИТ-инфраструктуры некоторые компании идут по пути размещения серверов в дата центрах провайдеров (колокейшен). Это не только дешевле (узнайте стоимость и что в нее включено при размещении сервера в дата центре в Москве в АйТи Лайт), но и гораздо менее трудоемко – не придется инвестировать в создание оптимальных условий для работы серверов и другого оборудования (подробнее об условиях эксплуатации в ЦОДах уровня Tier 3 читайте на сайте компании IT-Lite).

Особенности размещения в дата центре

Colocation – это размещение оборудования в дата центре стороннего провайдера. Если в 2018 году этот рынок оценивался чуть более, чем в 40 миллиардов долларов, то по прогнозам Global Market Insights к 2025 году он будет оцениваться в более, чем 100 миллиардов долларов.

Выбрав дата центр в Москве для размещения своих машин компании получают комплексную услугу по обеспечению бесперебойного функционирования серверного оборудования и их максимальной вычислительной мощности благодаря созданию и поддержанию оптимальных условий для их работы.

Достоинства колокейшена

В первую очередь, к преимуществам colocation стоит отнести сокращение капитальных затрат организаций на создание собственной серверной инфраструктуры. Компании получают возможность сэкономить на:



Аренде помещений для серверной;



Создании необходимых условий для функционирования железа (кондиционирование, шумоподавление, видеонаблюдение, круглосуточная защита от несанкционированного доступа третьих лиц, охрана и др.).



При этом стоимость размещения сервера в дата центре гораздо ниже затрат на запуск собственной инфраструктуры и ее последующее обслуживание.

Другое важное достоинство - это высокая надежность и непрерывность. Провайдеры хостинговых услуг предлагают только современные ЦОДы, отвечающие всем самым современным требованиям – это и резервные источники электричества, и работа одновременно с несколькими поставщиками интернет-услуг для обеспечения непрерывной работы машин.