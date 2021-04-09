Дубовка - населённый пункт, в котором можно посетить, кроме местного музея краеведения, Свято-Вознесенский женский монастырь, а также святой источник неподалёку. Вы увидите старейший в регионе дуб, который был посажен в XVII веке.

Дубовка - населённый пункт, в котором можно посетить, кроме местного музея краеведения, Свято-Вознесенский женский монастырь, а также святой источник неподалёку. Вы увидите старейший в регионе дуб, который был посажен в XVII веке. Последний остался от дубовой рощи - остальные деревья не дожили до наших дней. Собственно, в честь этого дуба и был назван посёлок. Дубовка - пристанище волжских казаков: в XVIII веке здесь основали первый казачий пост.

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Экскурсия включает в себя посещение Ерзовской церкви Архистратига Михаила - возле неё и находится освящённый источник. Архитектура старого села сохранилась до наших дней. Вы посетите и местную сыроварню. Предлагается и съездить на Щербаковскую балку, в одноимённый парк, являющийся возрождённым памятником истории региона. Особенность Щербаковки - Стена Слёз, названная так из-за холодных родников, которые пробиваются наружу через её каменную породу. Туристы посетят пещеру, являющуюся естественным образованием. Для компаний, выбравшихся на природу, оборудованы места отдыха. Щербаковская балка названа "Волжской Швейцарией" - пейзаж напоминает ту европейскую страну: горная река, водопады, родники, образовавшиеся в этом месте миллионы лет назад.

Кременско-Вознесенский мужской монастырь расположился в Клетском районе. Благодаря этому монастырю православное христианство укрепилось на юге страны. Вы посетите храм апостолов Петра и Павла, находящийся в селе Лог, рядом с Иловлей. Главная его ценность - икона Казанской Богоматери; сюда не иссякает поток паломников, желающих духовно очиститься и обновиться.

В качестве одной из экскурсий из Волгограда работает Баскунчакское направление. Солёное озеро, в котором невозможно утонуть, доступно всем желающим. Село Никольское, Черный Яр - место, где находится храм Рождества Богородицы. Четыре столпа и пять куполов - его отличительная особенность. Её жемчужина - Мироточивая икона Богоматери «Нерушимая Стена».

В общем, побывать в Волгоградской области стоит - хотя бы потому, что отсутствует необходимость переплачивать за путешествия. В отличие от туров на Чёрное море, где общие затраты могут доходить до нескольких десятков, а то и до суммы более сотни тысяч рублей, вы получаете уникальную возможность отдохнуть недорого, затратив некоторую сумму в разумных пределах.