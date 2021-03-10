Санкт-Петербург: как приобрести квартиру в новостройке этого города в Пушкинском районе.

Квартиры от застройщиков стоят дешевле, так как продаются напрямую. Если нужно жильё в Санкт-Петербурге, тогда можно рассмотреть возводящиеся или уже построенные дома, выбрав нужный район.

Пушкинский район

Если квартира подыскивается по территориальному признаку, то данный район интересен с точки зрения достопримечательностей. Здесь находится:



Екатерининский парк и дворец;



павильон Эрмитаж;



Андреевский парк;



Знаменская церковь;



Царскосельский лицей;



знаменитые соборы, часовни, памятники и многое другое.



Главными достопримечательностями Пушкинского района считаются дворцово-парковый музей Павловск и заповедник Царское село. Если хочется жить в этом историческом районе Санкт-Петербурга, тогда можно подыскать жилищные комплексы, возводящиеся на данной территории. Это, например:



«Квартал Пушкинский р-н»;



«Неоклассика 1»;



«Солнце Park»;



«Квартал Московский».



Перечень новых ЖК в Пушкинском районе можно посмотреть на сайте «Петербургская недвижимость» https://spbrealty.ru/buildings/search/pushkin_rayon. Здесь же имеются предложения жилья от застройщиков в данных жилищных комплексах.

Как купить квартиру в новостройке в Пушкинском районе

Сначала можно отсортировать имеющиеся предложения по цене, по количеству комнат. Есть варианты приобретения квартиры с отделкой или без неё. Также на сайте «Петербургская недвижимость» можно ознакомиться с обликом будущих новостроек.

Если нужно рассмотреть самый бюджетный вариант с небольшим количеством квадратных метров, тогда подойдёт квартира-студия. Здесь комната совмещена с кухней, это евроформат жилья. Если приобрести студию на стадии строительства, то обычно такие предложения выгоднее по цене, чем в уже сданном доме. Но здесь важно изучить историю застройщика, чтобы объект строительства не стал незавершенным. Если интересуют более просторные варианты, тогда можно ознакомиться с квартирами, имеющими от 1 до 5 комнат.

ЖК «Квартал Пушкинский»

Этот жилищный комплекс находится на юге Санкт-Петербурга рядом с пушкинскими парками. В пешей доступности находится железнодорожная станция «Павловская», до метро «Купчино» можно доехать за 25 минут. Данный район подойдёт тем, кто предпочитает жить рядом с живописными пейзажами, в невысоких домах. Здесь такие строения имеют пять этажей.

ЖК «Квартал Московский»

Если же хочется купить квартиру в высокой новостройке, тогда можно рассмотреть ЖК «Квартал Московский». Высота домов тут 9-24 этажа. Здесь сдаются квартиры в четвёртом квартале 2021 года, но свободных от застройщика осталось немного.

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