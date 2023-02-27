Популярная куртка американских модников стала прототипом для создания бомбера. Она тёплая, стильная, не стесняет движений и может использоваться с различными образами

Популярная куртка американских модников стала прототипом для создания бомбера. Она тёплая, стильная, не стесняет движений и может использоваться с различными образами. Резинки по низу и на рукавах – не просто украшение, а и возможность уберечь себя от ветра. В такой вещице вы всегда будете выглядеть стильно. И ни в коем случае не потеряетесь в толпе.

Компания Фаирпринт занимается оформлением одежды разными способами печати. Мы наносим принты на готовые бомберы своего производства. А также работаем с изделиями наших клиентов. Примерные цены и условия сотрудничества вы можете прочесть на сайте https://fairprint.ru/pechat-na-bomberax.

Как происходит нанесение печати?

Нанесение любого изображения может проводиться с использованием разных методов. Чаще всего к нам обращаются, чтобы нанести эмблему учебного заведения, клуба, логотипа фирмы. Качество печати, при этом, очень высокое, цвета получаются сочными, а картинка чёткой. Всем заказам уделяется максимум внимания. А вот расходные материалы, с которыми мы работаем:



POLI-FLEX PREMIUM/PERFORM. Представляет собой экологически чистую плёнку с матовой поверхностью. Она полностью соответствует европейским стандартам качества.



POLI-FLEX PREMIUM/PERFORM. Это – идеальное решение для работы с хлопковыми тканями и изделиями, в которых смешаны разные волокна. К примеру, хлопок и полиэстер. Может использоваться для нанесения на форменную одежду, футболки, изделия для отдыха и спорта, спортивные сумки. Стоит отметить, что использование такого материала позволяет достичь тщательной прорисовки аппликации.



POLI-FLOK. Термотрансферная вискозная плёнка, имеющая бархатистую поверхность. С её помощью можно достичь ярких цветов и мягкой текстуры.



POLI-FLEX IMAGE. Высококачественная термопленка с особенным фактурным эффектом поверхности.



POLI-FLEX FASHION. Это плёнки ярких, стильных расцветок, которые отличаются своей уникальной структурной поверхностью.



POLI-FLEX NYLON. Плёнка с термоклеем, разработанная для фиксации на нейлоновых и водоотталкивающих тканях.



Каким бы не был ваш выбор, вы всегда можете рассчитывать на высокое качество проделанной работы и отличный результат. Вместе мы сможем дойти до конца. Ведь наша задача – сделать так, чтобы клиент остался доволен и захотел обратиться ещё. Узнать подробности сотрудничества вы можете тут https://fairprint.ru/.