Аренда под 1С SQL server – это наиболее оптимальный сценарий работы для организаций, которые нацелены сократить затраты на ИТ-инфраструктуру.

1С предполагает два основных архитектурных подхода к работе с данными – файловая база или СУБД. Первый вариант больше подходит для малых организаций с небольшой базой, а второй – для среднего и крупного бизнеса. Зачастую организация начинает вести учет в файловой базе, а впоследствии сталкивается с необходимостью миграции в СУБД. В этом случае необходим сервер SQL для 1С. Читайте подробнее о том, как перенести файловую базу в SQL на сайте АйТи-Лайт https://www.it-lite.ru/blog/rukovodstva/perenos-faylovoy-bazy-1s-v-sql/.

Существует два основных сценария развертывания 1С для SQL: использовать серверную систему управления базами данных на физических машинах или арендовать SQL сервер для 1С (подробнее об «облачном» SQL https://www.it-lite.ru/iaas/arenda-sql-servera/). При этом экономически более выгодным подходом является именно аренда под 1С SQL server, потому что он не требует приобретения дорогостоящего оборудования.

В каких случаях необходимо перейти с файловой базы на СУБД?

Предпосылками для перевода 1С на SQL сервер являются:



Блокировка данных ввиду отсутствия одномоментного параллельного доступа (только первый пользователь, обратившийся к данным, сможет работать с ними, остальные получат соответствующее сообщение об ошибке);





Снижение скорости работы пользователей и их приложений на компьютерах;





Повышение загруженности дисков из-за активных процессов чтения, записи данных.





Для расчета и прогнозирования момента, когда организации потребуется перейти на SQL, можно использовать три основных параметра:



Число пользователей 1С;





Тип конфигурации;





Объем базы.





Преимущества аренды SQL сервера

Аренда под 1С SQL server – это наиболее оптимальный сценарий работы для организаций, которые нацелены сократить затраты на ИТ-инфраструктуру, так как он позволяет не только снизить расходы на оборудование, но и дополнительно к аренде получить релевантные сервисы от провайдера услуги: