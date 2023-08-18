Автомобиль стал частью повседневной жизни, обеспечивая комфорт, свободу передвижения и возможность путешествия. Выбор авто и обеспечение надлежащим обслуживанием – серьезные шаги, требующие рационального подхода

Автомобиль стал частью повседневной жизни, обеспечивая комфорт, свободу передвижения и возможность путешествия. Выбор авто и обеспечение надлежащим обслуживанием – серьезные шаги, требующие рационального подхода.

Под брендом Volkswagen выпускается ряд автомобилей, известных во всем мире продуманным дизайном и качеством. В эту плеяду входят такие культовые модели, как Polo и Tiguan, каждая из которых свидетельствует о стремлении бренда к совершенству. Привлекательность автомобилей Volkswagen обусловлена отличительными чертами − надежностью и выносливостью техники.

Важно иметь дело с надежными и профессиональными дилерскими центрами, которые обеспечат не только качественными автомобилями, но и высококлассным сервисом. Один из них – «Volkswagen Автобат» во Владимире. Этот официальный дилер Volkswagen предлагает широкий ассортимент моделей, а также техническое обслуживание, соответствующее высоким стандартам марки.

Преимущества дилерского центра

Когда речь идет о принятии взвешенного решения о приобретении автомобиля, преимущества, предлагаемые «Volkswagen Автобат» во Владимире, могут упростить выбор:



Широкий модельный ряд автомобилей в наличии: удобная онлайн-оплата и быстрое оформление сделки.



Заказ автомобиля в любой конфигурации, с гарантированной доставкой от производителя до автосалона – в срок от 1 недели.



Выгодные условия приобретения: предложения по кредитованию, лизингу и уникальная опция Trade-in (Трейд-ин). Обменяйте старый автомобиль на новенький «Фольксваген».



Официальный дилер гарантирует полный спектр послепродажного обслуживания, сервиса и ремонта, а также предлагает оптимальные программы страхования. К тому же доступна дополнительная опция – продленная гарантия.



Расширенный модельный ряд автосалона включает в себя даже электрокары Volkswagen – передовые и экологичные автомобили будущего. Можно выбрать оптимальный вариант для себя и получить подробную информацию о возможностях электромобилей.



Дополнительно центр предлагает специальные акции и уникальные условия покупки, чтобы сделать выгодный выбор.



Модельный ряд салона

Представляем обновленный ассортимент автомобилей Volkswagen и Jetta – надежные партнеры для комфорта. Сейчас в модельном ряду можно приобрести:



VW Tayron − инновационный переднеприводный кроссовер с впечатляющей системой безопасности, включая 7 подушек, динамическую стабилизацию и экстренное торможение. Модель оборудована мощным турбомотором 1.4 TSI, 211 л.с. Уникальный дизайн кузова и повышенный уровень комфорта в салоне делают этот автомобиль особенным.

VW Tayron X − полноприводная модификация с 220-сильным двигателем и 7-ступенчатой коробкой передач DSG. Впечатляющий набор опций, включая адаптивный круиз-контроль, сенсорный дисплей, климат-контроль, мультимедиа и парктроники, обеспечивает максимальный комфорт и безопасность на дороге.

VW Bora − универсальный 5-местный автомобиль с просторным багажником вместимостью 455 литров. Практичная и экономичная модель, предлагаемая в трех вариациях: Comfortline, Highline и Trendline.

VW Lavida − классический компактный седан, проверенный временем. Простота в эксплуатации и высокая надежность делают Lavida отличным выбором.

VW Talagon − самый крупный кроссовер Volkswagen с внушительными размерами и мощным двигателем. Варианты с передним и полным приводом обеспечивают мощность 186 л.с. и 220 л.с. соответственно. Просторный салон и множество опций гарантируют комфортную поездку.

VW Tiguan L − просторный кроссовер с увеличенным багажником на 615 литров. Уникальный дизайн фар и цифровая приборная панель создают современный облик авто.

Jetta VA3 − среднеразмерный седан с новым дизайном кузова, предлагающий отличное сочетание стоимости и эксплуатационной практичности.

Jetta VS5 − элегантный кроссовер с плавными формами, оснащенный мощным турбомотором. Широкий спектр опций позволяет настроить автомобиль под предпочтения клиента.

Jetta VS7 − мощный кроссовер с просторным салоном и расширенным списком опций, обеспечивающих удобство передвижения и безопасность на дороге.



Обратите внимание, что это лишь часть предложений, которые доступны в «Volkswagen Автобат». Модельный ряд постоянно обновляется и вскоре сервисный центр сможет предложить не только автомобили Volkswagen и Jetta. Также будут доступны модели параллельного импорта и других выгодных предложений. Не упустите шанс приобрести стильный и надежный автомобиль уже сегодня.

Электрокары

Volkswagen Автобат предоставляет возможность выбрать электрокар Volkswagen ID.6 Crozz. Этот инновационный автомобиль оснащен трехфазным электродвигателем мощностью 132 кВт. Можно выбрать между двумя вариантами модели, которые отличаются дизайном бампера, фар и элементами декора. Внутренний дизайн салона минимизирует наличие механических кнопок, предоставляя возможность управлять функциями через интуитивно понятный 12-дюймовый тачскрин.

Привлекательные варианты и дополнительные услуги

Каждый автомобиль из широкого ассортимента дилерского центра можно заказать в необходимой комплектации и по доступной цене. Регулярные акции на новые модели, а также предложения по машинам с пробегом позволят сделать выгодный выбор. В «Volkswagen Автобат» можно приобрести авто за полную стоимость, воспользоваться кредитом или выбрать программу Trade-in. Оценку текущего автомобиля можно запросить онлайн на официальном сайте дилерского центра.

С начала 2023 года в дилерском центре представлена возможность заказать автомобиль любой марки, включая Mazda, TOYOTA и другие бренды, с параллельного импорта.

Одним из значительных преимуществ покупки автомобиля у официального дилера − доступ к полному спектру услуг:



Проведение сезонной проверки технического состояния и компьютерной диагностики электронных систем по специальной акционной цене.



Приобретение оригинальных запчастей, аксессуаров и расходных материалов со скидкой до 30%.



Качественный кузовной ремонт, включая устранение вмятин с применением оригинальных красок и современного оборудования.



Профессиональный ремонт по страховым программам КАСКО и ОСАГО.



Акции и условия могут изменяться, поэтому для получения актуальной информации свяжитесь с сотрудниками «Volkswagen Автобат» во Владимире лично или по телефону.