Качественные детские площадки должны быть безопасными. На что стоит обратить внимание при их выборе.

Для организации детского досуга и развития на участке рекомендуется установить детскую площадку. Ранее это было предельно сложно. Для создания площадки нужно было приложить много усилий. Сегодня все намного проще, поскольку достаточно просто приобрести модульную систему, которая устанавливается без особых проблем.

Виды детских площадок

На самом деле, нет четкого правила, согласно которому площадки бы разделялись на подвиды. Принадлежность условная:



Конструкции для игр. Это классический вариант детской площадки, который предназначен для игровых развлечений. Он больше не несет никакой функциональной нагрузки.



Площадка для занятий спортом. Она предназначена для того, чтобы дети занимались спортом и тренировали свой организм. Здесь есть тренажеры и другие приспособления, на которых смогут заниматься даже взрослые.



Смешанные. Данный вид предназначен как для развлечений, так и для спортивных занятий. Есть возможность создать любое соотношение сторон. Каждый человек может самостоятельно решить, к какому типу относится именно его площадка.



Для того, чтобы детский уголок был максимально привлекательным, важно изначально обсудить его внешние параметры и способ оформления, посоветовавшись с ребенком. Ведь именно он будет здесь проводить большую часть своего времени.

Как определиться с выбором детской площадки

Перед тем как решить, какую детскую площадку покупать, рекомендуется продумать, с какой целью она приобретается. Нужно определиться с тем, ребенок будет там просто отдыхать или еще и заниматься спортом. Есть возможность совместить и то, и другое. Некоторые родители не видят смысла в свободных играх. Они выбирают только те игрушки, которые несут смысловую нагрузку. Данное решение не одобряется психологами, поскольку у ребенка должно быть время для того, чтобы расслабиться, просто получать удовольствие от простых развлечений. График, расписанный по часам, может привести к тому, что ребенок не сможет полностью раскрыть свои таланты, которые могли бы развиваться при свободных действиях.

Если ребенок совсем маленький, в центре важно сделать песочницу. Ее подбор осуществляется с учетом возрастной категории ребенка. Песочница – это центр площадки. Все остальное размещается вокруг нее. Лучше, если места для песочницы будет как можно больше. Тогда ребенок сможет в ней играть со своими друзьями.

Если ребенок постарше, то лучше установить горку. Высота горки зависит от возраста ребенка. Также важно установить детский домик, в котором будут проходить спокойные игры. Более подробная информация о детских площадках представлена по ссылке.