Смартфон на Андроиде – удобный способ просмотра телеканалов. Найдите для себя приложение, в котором есть доступ ко всем нужным вам трансляциям

Смотреть телевизионные каналы вполне можно и на смартфоне. Особенно это удобно, если вы стоите в пробке, ждете в очереди, находитесь в поездке, да и во многих других случаях. Даже дома можно смотреть свои любимые передачи, не конкурируя с близкими за телевизор, если вдруг ваши интересы расходятся. Обзор приложений, которые помогут получить доступ к любимым телеканалам, помогут решить проблему просмотра ТВ на Андроиде.

1Peers.TV

Это очень удобный и простой в использовании сервис, который позволяет смотреть на своем устройстве более 150 разных телеканалов. Вы найдете передачи на любые темы: спорт, сериалы, природа, новости, музыка, познавательное, а также многое другое. Приятная особенность этого сервиса в том, что все передачи записываются. Посмотреть запись можно в течение 7 дней. Если вы пропустили трансляцию, можно к ней вернуться. Это же позволяет прервать просмотр, если требуется срочно выполнить какие-то дела, а потом к нему вернуться.

Если рассматривать приложения Андроид для ТВ, то это одно из лучших. Единственный минус – некоторые опции платные. Часть каналов тоже доступна только по подписке.

TV+ HD — онлайн ТВ

Большая часть телеканалов из этого приложения доступна бесплатно. В программе можно найти только отечественные каналы. Если вы скачаете это приложение, то воспользуйтесь удобной функцией настройки любимых каналов: здесь можно добавлять и удалять то, что захочется.

Приятная особенность приложения – можно с него транслировать сигнал на любое другое устройство, например, на телевизор, который поддерживает эту опцию. Часть контента платная.

Лайм ТВ

Программа предлагает только российские телеканалы. Часть из них платная, часть доступна без оплаты. Среди тех каналов, которые в свободном доступе, более 140 разных, поэтому скучать с Лайм ТВ никому не придется. Приятная особенность приложения – техподдержка, которая оперативно реагирует на любые проблемы, возникающие у пользователей. Неприятный минус – наличие рекламы, которую можно убрать, оформив платную подписку. Но есть и существенный плюс – стоимость подписки дешевле даже абонентской платы за кабельное.

Вы можете разные приложения Андроид скачать, это позволит хорошо исследовать выбранную тему и ознакомиться с особенностями трансляций в каждом из них. Наличие дополнительных опций, стоимость платного пакета, есть ли там любимые каналы: все это критерии выбора, которые помогут принять решение, на каком приложении стоит остановиться.