Благодаря умной технике, родителям доступно местонахождение ребёнка. Малыш всегда под присмотром.

Смарт-часы значительно облегчают жизнь человека. Они отслеживают физическое состояние владельца, помогают ориентироваться на незнакомой местности, служат заменителем телефона и позволяют расплатиться в магазине одним движением. Особенно высоко оценили наручный гаджет те, у кого есть маленькие дети.

Безопасность и комфорт

Когда ребёнок совсем мал и всё время проводит с матерью, она сетует на усталость, но спокойна за своё чадо. По мере взросления сыновья и дочери стремятся к самостоятельности. Заботливой маме непросто отпустить от себя дитя, поскольку она за него тревожится. Восьмилетку, который самостоятельно ходит в школу или гуляет по улице, могут подстерегать разные опасности. Современные детские часы с gps трекером сводят риск к минимуму: "умное" устройство передаёт родителям информацию о местонахождении ребёнка в режиме реального времени. Куда бы малыш ни пошёл, близкие люди видят его маршрут и, если надо, примчатся на помощь.

Аксессуар с функцией gps незаменим в случае поездки на отдых. Дети нередко убегают исследовать новые места и сбиваются с дороги. Благодаря современной технике, найти пропавшего не составит труда. Через детские смарт часы с gps трекером родители также могут общаться с ребёнком в голосовом чате и пользоваться функцией аудиомониторинга. Последняя позволяет следить, как ребёнок отвечает на уроках в школе, разговаривает с учителями и сверстниками. Разумеется, подслушивать нехорошо. Но, как говорил один киногерой, делая это, можно узнать немало интересного и полезного.

Топ-3 стильных детских моделей

Родители знают: купить детские часы с gps трекером - значит, порадовать сына или дочь стильным аксессуаром и обеспечить их безопасность. На сайте A &DD company представлены новые модели - яркие и удобные. Вот перечень наиболее востребованных вариантов:



Jet Kid TRANSFORMERS Bumble Bee.



Симпатичная модель в жёлто-серых тонах. Стилизована под трансформерскую атрибутику и приведёт в восторг поклонников легендарного Шмеля - Бамблби. Интерфейс изделия прост и доступен маленькому ребёнку. Устройство оснащено камерой и кнопкой sos. На него можно звонить, присылать сообщения и фотографии.



JET Kid Swimmer Blue.



Эти gps часы для детей изготовлены из пластика и силикона ярко-голубого цвета. Гаджет отслеживает перемещение маленького владельца с точностью до 6 метров и присылает родителям уведомление, если ребёнок вдруг покинул "безопасную зону". Он выполняет роль мобильного телефона и фотоаппарата. Корпус водонепроницаемый, поэтому изделие можно оставлять на руке при купании.



JET Kid Gear Black.



Отличный вариант для мальчиков и девочек, которых не устраивают детские дизайны. Эта модель выглядит по-взрослому эффектно - строгий чёрный цвет, лаконичный стиль, минимум декоративных элементов. Kid Gear оснащён такими способами отслеживания как GPS, LBS, Wi - Fi. Есть кнопка sos, камера, фонарик, шагомер и секундомер. Дисплей защищен от водяных брызг, однако в бассейн с этими смарт-часами лучше не лезть.