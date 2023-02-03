Готовый дом нуждается в отделке. Вагонка может стать отличным решением этого вопроса. Строители прекрасно знают, что отделка дома требует значительных трудозатрат и финансовых средств

Готовый дом нуждается в отделке. Вагонка может стать отличным решением этого вопроса. Строители прекрасно знают, что отделка дома требует значительных трудозатрат и финансовых средств. Существенно сэкономить можно, используя недорогой материал. Желательно, чтобы этот материал не требовал большого опыта отделочных работ и позволял самостоятельно выполнить большинство работ. Наиболее подходящим вариантом для отделки дома оказывается обыкновенная вагонка.

Общая характеристика

Вагонка представляет собой отделочную доску со специальными выступами, шипами. Эти шипы вставляются в выемки, пазы, что обеспечивает соединение в ходе монтажа. Виды и сорта вагонки достаточно разнообразны, чтобы обеспечить запросы потребителя по цене и функциональности. Для производства вагонки используют древесину хвойных пород. Это кедр, сосна, лиственница. Лиственные деревья (липа, ольха, дуб, ясень) также пригодны для производства вагонки.

Хвойная вагонка обладает высокой бактерицидностью благодаря наличию смол. За счет повышенной устойчивостью к неблагоприятным факторам внешней среды вагонка, изготовленная из хвойного дерева, прослужат долго.

Применение вагонки в качестве материала для наружной отделки становится все более популярным. Данный материал также хорош для отделки помещений изнутри (потолки, стены, двери, лоджии и балконы). Постоянно расширяется ассортимент вагонки и технология ее производства. Для обшивки различных поверхностей разработан узкий блок-хаус и вагонка, имитирующая брус.

Блок-хаус – это относительно новый вид вагонки, отличительной особенностью которого служит небольшое закругление наружной поверхности, что делает его похожим на оцилиндрованное бревно. Блок-хаус успел завоевать популярность как материал для отделки и наружных и внутренних поверхностей.

Вагонка, имитирующая брус, имеет довольно большие размеры по ширине и толщине, то есть это доска, которая предназначена для горизонтальной обшивки внутри и снаружи помещений. В результате создается имитация здания, при возведении которого использован брус.

Сорта вагонки

Производители выпускают четыре основных сорта вагонки:

• экстра – имеет самые высокие качественные показатели: отсутствие сучков и дефектов;



• А – обладает высоким качеством, на поверхности хорошо прослеживается текстура древесины;



• В – в данном классе допускаются мелкие сучки и отчетливо выраженные узоры;



• С – отличается более низким качеством с наличием явных сучков и неоднородностью текстуры.

У разных производителей вагонка может иметь разные параметры. За основу можно принять следующие показатели:



- толщина – 13-20 миллиметров;



- ширина – 15-20 сантиметров;



- длина – от 0,5 до 6 метров.

Преимущества вагонки

1. Пазо-гребенчатая конструкция значительно упрощает монтаж и повышает прочность скрепления.



2. Высокие звукоизолирующие свойства и низкая теплопроводимость при отделке внутренних помещений вагонкой создают в них благоприятный микроклимат.



3. Разнообразие внешнего вида вагонки за счет использования дерева разных пород, обладающих собственным цветом и текстурой, позволяет создавать в помещении интерьер, отвечающий самым изысканным вкусам и запросам.



4. Деревянная вагонка отличается экологической чистотой.

Подготовка вагонки и стен для отделки

До монтажа следует высушить вагонку. Обычно для этого достаточно 7-10 дней. Сухая вагонка применяется для внутренней отделки. Вагонку естественной влажности лучше использовать для наружных поверхностей. Рекомендуется также покрыть вагонку в несколько слоев водяным лаком, предохраняющим ее от сырости. Для полного высыхания потребуется еще 2-4 дня. Поверхности стен для отделки вагонкой следует тщательно выровнять, чтобы предотвратить возможную деформацию отделочного материала.

Монтаж вагонки

При наличии идеально выровненной поверхности вагонку можно монтировать непосредственно на стену. В других случаях рекомендуется использовать для обшивки обрешетку. Каркас выставляется по уровню рейки на толщину 3 см. Рейки располагаются на расстоянии не более метра друг от друга. Отрезается кусок вагонки нужной длины, и затем она крепится на рейках обрешетки. Нижняя рейка устанавливается с таким расчетом, чтобы снизу осталось место для крепления плинтуса

Специалисты рекомендуют использовать вместо обычных гвоздей, которые могут повредить вагонку, специальные кляймеры. Это скрытая скоба, скрепляющая выгонку. Кляймеры выпускаются разных размеров, которые применяют для вагонки разной толщины. Можно использовать саморезы, которые стоят дешевле кляймеров. Сначала закрепляется первая доска, в пазы которой вставляются следующая вагонка. Крепление вагонки на стену или на потолок не имеет принципиальных отличий.