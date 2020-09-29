Деревянные ящики имеют довольно широкую сферу применения. Каковы особенности их производства.

Обладая такими преимуществами, как высокая прочность и экологичность, деревянная тара на протяжении длительного времени может сохранять свои свойства. Стоит отметить, что производство ящиков происходит с использованием хвойных и лиственных пород деревьев. Хвойные породы деревьев не столь подвержены гниению. Они отличаются повышенной механической прочностью. Производство ящиков начинается с выбора вида древесины. Принимаются во внимание ее свойства, а также особенности группы товаров, подлежащих упаковке. При изготовлении могут быть использованы такие материалы, как шпон, доска и фанера. К крепежным элементам относятся проволока, гвозди и клеящие материалы.

Особенности продукции

Главное назначение деревянной тары – хранение товаров и их защита от всевозможных повреждений во время погрузочных работ и перевозки. Именно деревянный массив пользуется большим спросом благодаря небольшой цене и природным свойствам.

Такая тара позволяет хранить и транспортировать грузы независимо от их размеров и свойств. Производство деревянной тары получило широкое распространение. Можно перевозить не только продукты питания, но и предметы хозяйственного назначения, одежду и другие промышленные грузы крупных габаритов. Упаковка обеспечивает надежную защиту от всякого рода деформации и повреждений, от порчи товара. Деревянные ящики вскрываются только при помощи специальных инструментов, что исключают вариант внезапного открытия.

Деревянная упаковка очень прочная, может выдержать нагрузки различного вида во время транспортировки. Более того, тара пользуется большой популярностью благодаря тому, что есть возможность создать изделие с особыми параметрами: форма, размер или под определенный товар в соответствии с пожеланиями заказчика. Это позволяет наиболее эффективно использовать место. В результате будет дополнительная экономия.

Цвет и форма деревянной тары может соответствовать пожеланиям клиента. Есть возможность маркировки тары логотипом фирмы. В особенности это очень уместно при работе с эксклюзивными товарами. Это могут быть элитные напитки, различный антиквариат, стеклянные, керамические и фарфоровые предметы.

Отраслевым уставом утверждается, какая должна быть конструкция тары, ее сфера использования и свойства. В пищевой промышленности используются древесноволокнистые твердые плиты при изготовлении упаковки. Для транспонировки непрочных товаров применяются складные ящики. Предварительное использование пергаментной бумаги предусмотрено для сыпучих продуктов. Сегодня производство деревянной тары ящики позволяет получить самых разных видов.

Деревянная тара, которая используется в машиностроении, имеет неунифицированную конструкцию. Она изготавливается в ограниченных партиях по индивидуальным параметрам.

Улучшенный вид деревянной продукции – это тара-оборудование и поддоны. Продукция такого вида отличается повышенной универсальностью и функциональностью, может использоваться как приспособление для склада. Также она удобна во время проведения погрузочно-разгрузочных работ, используя специальные механизмы.