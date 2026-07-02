В Покровском округе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обновляют автодорогу, по которой туристы и паломники ездят в уникальный женский православный монастырь. Свято-Введенская

В Покровском округе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обновляют автодорогу, по которой туристы и паломники ездят в уникальный женский православный монастырь. Свято-Введенская островная пустынь находится на небольшом острове посреди Введенского озера. Дорожники ведут ремонт почти 2-километрового участка «двухполоски». Завершены работы по фрезерованию старого покрытия и устройству выравнивающего слоя. Сейчас специалисты АО «ДСУ-3» укрепляют щебнем