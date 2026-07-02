В Нижнем Новгороде завершился чемпионат России по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах. На старт вышли более 500 спортсменов. Соревнования проходили в лесопарке Стригино

В Нижнем Новгороде завершился чемпионат России по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах. На старт вышли более 500 спортсменов. Соревнования проходили в лесопарке Стригино и близ посёлка Дубравный. Участники боролись за медали в нескольких дисциплинах: «велокросс-классика» (в том числе пролог и финал), «велокросс-эстафета (2 человека)» и «велокросс-общий старт». Спортсмены Владимирской области продемонстрировали отличный результат. У наших