Мужчина знал, что заразен и опасен для окружающих. Но он отказывался от лечения и не являлся на приём к медикам. Областная инфекционная клиническая больница обратилась в суд, чтобы решить

Мужчина знал, что заразен и опасен для окружающих. Но он отказывался от лечения и не являлся на приём к медикам. Областная инфекционная клиническая больница обратилась в суд, чтобы решить вопрос с госпитализацией пациента. Основанием для обращения в суд послужило то, что административный ответчик состоит на диспансерном учете с диагнозом “инфильтративный туберкулез легких в фазе распада”,