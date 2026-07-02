За 6 месяцев этого года судебные приставы депортировали 346 иностранных граждан. Все они нарушили миграционное законодательство РФ. Среди выдворенных – граждане Узбекистана, Таджикистана,

За 6 месяцев этого года судебные приставы депортировали 346 иностранных граждан. Все они нарушили миграционное законодательство РФ. Среди выдворенных – граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Беларуси, Армении и других государств. Все иностранные граждане были признаны судами виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда