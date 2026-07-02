В ресторан на Брайтон Бич заходит еврей и спрашивает у метрдотеля, как ему найти некую Соню Циперович. Тот указывает на официантку с роскошными формами. Еврей подходит к ней:
- Соня, здравствуйте! Простите за нескромность, но не согласитесь ли Вы переспать со мной за триста долларов?
Девушка подумала, деньги вроде неплохие, и согласилась. Сказано - сделано. На следующий день повторяется то же самое. И на третий день тоже. Одеваясь, Соня не выдержала и спросила:
- А откуда же Вы такой богатенький?
- Я из Иерусалима. На три дня приехал.
- Из Иерусалима? Вот здорово! А у меня там тетя живет. Сима Циперович. Вы ее случайно не знаете?
- Конечно, знаю! Это же она меня и попросила передать Вам девятьсот долларов.
еще анекдот!