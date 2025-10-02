Лежит телка такая вся из себя с формами на пляже. Вдруг
подгребает к ней старичок и говорит:
- Девушка, я от вашей груди в восторге. Разрешите ее погладить.
А я вам 50 баксов дам.
- Ты что, козел старый! Пошел вон!
- Ну не сердитесь. Сто рублей.
- Уйди, говорю, развратник!
- Ну, пятьсот.
- Сказала, сгинь!
- Ну за тысячу согласитесь?
- Что мне твоя тысяча!
- А если две?
- Две? Ну ладно, дед, только быстренько.
Старичок приступает и все время повторяет ""Господи"", ""Господи"",
""Господи""...
- А что ""Господи""-то, дед?
- Господи, где же мне теперь две тысячи-то достать?
еще анекдот!