Россияне стали экономить, платя по тарифам ЖКХ в 2020 году. Озвучены расходы наших соотечественников на коммуналку за апрель.

Россияне стали экономить, платя по тарифам ЖКХ в 2020 году. Озвучены расходы наших соотечественников на коммуналку за апрель.Как свидетельствуют данные аналитиков банка "ФК Открытие", траты граждан за квартплату снизились в годовом выражении на 14%. Больше всего жители страны сократили затраты на горячую воду. Ее потребление упало на 34%.А вот расходы на газ выросли на 10%. На 1% увеличились траты россиян на электроэнергию. По мнению экспертов, такое понижение связано с экономией.Кроме того, причина и в том, что многие установили счетчики, которые более точно фиксируют все расходыпо тарифам ЖКХ в 2020 году. А вот рост трат на газ и электричество объясняется подорожанием этих услуг.На время периода самоизоляции из-за коронавируса в отношении оплаты побыли введены некоторые послабления. В частности, штрафы за просрочку не начислялись тем, кто испытывал сложности с дистанционной оплатой квитанций.Напомним, мораторий на начисление пеней за долгипобыл введен в качестве одной из мер поддержки населения в условиях эпидемии коронавируса в России. Сама болезнь, а также попытки сдержать ее распространение, спровоцировали значительные экономические проблемы.