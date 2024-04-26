С мая владимирцы смогут совершать онлайн-переводы между своими счетами в разных банках...

С мая владимирцы смогут совершать онлайн-переводы между своими счетами в разных банках бесплатно.Об этом информирует пресс-служба Отделения Владимир Банка России.С 1 мая отменяется комиссия за переводы самому себе из одного банка в другой в пределах 30 млн рублей в месяц. Бесплатно отправлять деньги можно будет через мобильный или интернет-банк.Комиссии при переводе между счетами одного человека могут взиматься только в двух случаях: операция проводится в офисе банка или при отправке денег по номеру карты.Раньше комиссией за переводы через Систему быстрых платежей (СБП) не облагались только суммы перевода до 100 тысяч рублей в месяц. Если сумма превышала этот предел, банки были вправе брать комиссию до 0,5% от размера перевода, но не больше 1500 рублей.Некоторые банки ограничивали бесплатные переводы суммой в 50 тысяч рублей.Важно:По закону можно перевести максимум 1 млн рублей за один раз. Но банки вправе самостоятельно снизить лимит разового перевода. При этом за день из каждого банка, который подключен к СБП, можно гарантированно отправить до 150 тысяч рублей.Банкам разрешено увеличивать дневной лимит, но уменьшать его запрещено.«… Во Владимирском регионе в прошлом году увеличилось количество и объем банковских переводов: за год жители региона совершили 96 млн операций на 520 млрд рублей. Отмена комиссии за онлайн-переводы самому себе сделает инструмент банковских переводов еще популярнее», — отметила управляющий владимирским отделением Банка России Надежда Калашникова.Фото: freepik.com