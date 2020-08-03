Жители успели самостоятельно выбраться на улицу

3 августа в 4.21 в посёлке Вяткино Владимирской области загорелся частный кирпичный дом на 2 семьи на улице Родниковая. По данным МЧС России по Владимирской области, площадь пожара составила 136 кв.м.Пожарные, прибывшие на вызов через несколько минут, немедленно принялись тушить возгорание. К тому моменту горела кровля дома и гараж. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. К счастью, жильцы успели покинуть дом до их приезда.Первыми пожар увидели жильцы второй квартиры. В момент возгорания отец и двое старших детей были в отъезде. Мама разбудила двоих детей и вместе с ними выбралась на улицу. Жители первой квартиры также проснулись и покинули жильё.По данным дознавателей, предварительно, пожар мог произойти из-за короткого замыкания.