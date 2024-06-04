6 июня «нашему всему», «солнцу русской поэзии» А.С. Пушкину исполняется 225 лет.

6 июня «нашему всему», «солнцу русской поэзии» А.С. Пушкину исполняется 225 лет. «Музей-заповедник «Александровская слобода» не мог оставить без внимания такое событие и откликнулся на него чтением гениальных пушкинских строк. В фондовой книжной коллекции хранятся четыре книги Пушкина, изданные с 1874 по 1909 гг., три из них являются большими произведениями. Поэтому для коллективного чтения мы отобрали «Отрывки из романа «Евгений Онегин», вышедшие в серии «Народные чтения» под редакцией А.Г. Воронова. Второй причиной стал год публикации – юбилейный 1899, когда отмечалось столетие со Дня рождения величайшего национального поэта России», - говорит Андрей Шуйский, smm-менеджер музея-заповедника «Александровская слобода».Небольшая по объему, рассчитанная на широкие читательские массы, книжечка имеет любопытное предисловие: «От редакции. Считая невозможным роман «Евгений Онегин» сделать предметом чтений в народной аудитории, как по размерам романа, так и по недоступности его содержания для большинства слушателей, редакция ограничивается выбором нескольких превосходных отрывков из него, вполне понятных русскому человеку. Каждому отрывку редакция дала заглавие, соответствующее его содержанию».Не будем судить строго с позиций XXI века о причинах, по которым редакция «Народных чтений» не сочла возможным напечатать роман в стихах полностью. Скажем ей спасибо за то, что отрывки из «Евгения Онегина» стоили 5 к. Кроме этого, в опубликованные ею юбилейные издания сочинений А.С. Пушкина вошли: Биография А.С. Пушкина. Цена 7 к.; Значение Пушкина как поэта – к «Руслан и Людмила» - 20 к.; «Кавказский пленник» - 10 к; «Бахчисарайский фонтан» - 6 к.; «Цыганы» - 4 к.; «Медный всадник» – 6 к.; «Борис Годунов» - к «Скупой рыцарь» - 8 к.; «Русалка» - 10 к.; «Сказки» - 20 к.; «Разные стихотворения» - 15 к.; «Выстрел» - 6 к.; «Метель» - 6 к.; «Гробовщик» - 4 к.; «Барышня-крестьянка» - 10 к.; «Станционный смотритель» - 6 к.«Не продается вдохновенье... », но за 1 рубль 49 коп. широкие массы населения могли прочесть произведения А.С. Пушкина, полюбить их и пронести эту любовь через века. Благодаря ей гениальные строки Поэта стали частью нашего национального культурного кода.