Усама Бен Ладен решил дать понять Бушу, что он все еще "в игре" и послал ему письмо. Ну, х@е-мое, бараньи яйца, Буш открывает письмо и видит там загадочный шифр: i37OHSSV-O773H.
"Какого хера?", - думает Буш и посылает шифр Конди Райс. Ну, чувиха помудилась с ним и послала его в ФБР. В ФБР тоже не смогли его расшифровать и послали его в ЦРУ. ЦРУ (уже порядком, видимо, с ним н№"бавшись) отсылают шифр по факсу в Россию - в ФСБ: помогите, типа, чем сможете.
Ну, из ФСБ через минуту звонят обратно в штаты и говорят:
"Скажите вашему е&*$#тому президенту, что он держит письмо вверх ногами!!!".
еще анекдот!