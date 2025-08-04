8-10 августа в Суздале пройдёт Международный фестиваль «Лето в Ключах». На территории экоотеля «Горячие Ключи» объединятся гастрономические традиции регионов России и лучшие кухни мира. Об

8-10 августа в Суздале пройдёт Международный фестиваль «Лето в Ключах». На территории экоотеля «Горячие Ключи» объединятся гастрономические традиции регионов России и лучшие кухни мира. Об этом рассказали в облправительстве. В программе мероприятия: тематические лектории, кулинарные мастер-классы, спортивные активности и русские забавы. Участие – бесплатное, но по предварительной регистрации на сайте мероприятия. Прокомментируйте новость у нас