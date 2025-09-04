Рабочие устанавливают ограждение. Постамент уже затянут сеткой. Один из главных памятников города начинают ремонтировать. Монумент расположен в центре туристического притяжения, в парке
<a href="https://33live.ru/novosti/04-09-2025-v-oblastnom-centre-nachinaetsya-remont-smotrovoj-ploshhadki-i-pamyatnika-knyazyu-vladimiru.html" target="_blank">В областном центре начинается ремонт смотровой площадки и памятника князю Владимиру</a> - Рабочие устанавливают ограждение. Постамент уже затянут сеткой. Один из главных памятников города начинают ремонтировать. Монумент расположен в центре туристического притяжения, в парке
[url=https://33live.ru/novosti/04-09-2025-v-oblastnom-centre-nachinaetsya-remont-smotrovoj-ploshhadki-i-pamyatnika-knyazyu-vladimiru.html]В областном центре начинается ремонт смотровой площадки и памятника князю Владимиру[/url] - Рабочие устанавливают ограждение. Постамент уже затянут сеткой. Один из главных памятников города начинают ремонтировать. Монумент расположен в центре туристического притяжения, в парке