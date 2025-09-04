Посередине Тихого океана всплывает русская подлодка, ржавая, вся в ракушках... На палубе высыпается команда, немытая, в грязной форме. Командир:
- Кто кинул валенком в пульт? Все молчат...
- Еще раз спрашиваю, кто кинул валенком в пульт?
Рядом всплывает американская подлодка, вся сверкает, её капитан выстраивает всю команду. Американцы в новенькой форме с
лейбом "сделано в Америке". Американский командир, смахивает пылинку с плеча:
- А вот у нас в Америке...
- Да нету больше вашей Америки. Кто кинул в пульт валенком?
еще анекдот!