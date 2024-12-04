История с детьми из Коврова, которые закидали снегом Вечный огонь, дошла до главы Следкома РФ Александра Бастрыкина. Он поручил отчитаться о ходе проверок по факту осквернения подростками

История с детьми из Коврова, которые закидали снегом Вечный огонь, дошла до главы Следкома РФ Александра Бастрыкина. Он поручил отчитаться о ходе проверок по факту осквернения подростками символа воинской славы России (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России. Ранее мы писали, что личности четырех хулиганов установили. Ими оказались дети