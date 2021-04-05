Командная работа и максимум эмоций. Во Владимире впервые прошли спортивные соревнования среди журналистов. В «Весёлых стартах» участвовали 4 команды. «Шестой канал» не остался в стороне и

Командная работа и максимум эмоций. Во Владимире впервые прошли спортивные соревнования среди журналистов. В «Весёлых стартах» участвовали 4 команды. «Шестой канал» не остался в стороне и представил свою энергичную сборную. Алексей Дудин, ведущий 6 канала, капитан команды Алексей Дудин: Длинные ноги, красивые лица… Валерия Пронина: Спортивные фигуры!Алексей Дудин: И бредовая логика! Валерия Пронина, корреспондент 6