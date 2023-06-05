Одним из главных элементов любого ограждения, отвечающим за комфортность, является эффективно реализованная въездная группа. Самым удобным и в то же время эстетичным вариантом являются откатные ворота на винтовых сваях

Одним из главных элементов любого ограждения, отвечающим за комфортность, является эффективно реализованная въездная группа. Самым удобным и в то же время эстетичным вариантом являются откатные ворота на винтовых сваях. Выбор стальных опор в качестве основания обладает массой плюсов — их можно закручивать в любой грунт за самый короткий период времени, несложный монтаж доступен при любой погоде, а долговечность заводских столбов намного больше деревянных и даже железобетонных. Качество свай повышается при их выпуске в заводских условиях, где: оптимизированный процесс производства (разделен на узкоспециализированные операции), превосходные характеристики сырья (новый прокат стали Ст-20), автоматизированные станки с программным управлением (максимально точные размеры заготовок), антикоррозийная обработка строго по технологии. Вся заводская продукция имеет сертификаты качества и полностью соответствует заявленным в сопроводительных документах показателям.

Как выбрать столбы

Создание каждого свайного фундамента начинается с изучения характеристик грунта на участке строительства. Полученные данные служат основой для расчетов специалистов и подбора пригодных под конкретный проект свай. При этом специалист учитывает их:



Типоразмер. Для оград используют СВС 57-108, но для въездной группы выбирают столбы на типоразмер больше. Например, под сеточный забор нужны СВС 57, но для калитки и ворот — СВС 76.



Длину ствола. Под каждый типоразмер каталог предлагает выбор из диапазона значений в 1,5-4,5 м. Конкретные параметры подбирают после пробного бурения, при необходимости устанавливают удлинители.



Тип защитного покрытия. Стандартное предложение — эпоксидная грунтовка, однако при высокой кислотности почвы стальные опоры обрабатывают горячим цинкованием.



Конструкцию подбирают отдельно под каждый проект: модели из круглого профиля — традиционный вариант для сетки-рабицы, комбинированные столбы — для профлиста и евроштакетника, квадратные — для грунтов со средней плотностью. Наконечник у стандартных моделей сварной, однако при необходимости могут быть использованы следующие вариации изделий: шурупные, шприцеобразные, с 2 и более лопастями, в литым наконечником.

Особенности монтажа

Создание конструкции аналогично изготовлению обычного свайного фундамента: отмечают места закручивания столбов за одной из сторон проема, затем устанавливают опоры с заглублением на проектную длину, подравнивают верхушки в уровень и засыпают внутрь ПЦС. Устанавливают сверху оголовки и приваривают их по кругу. На оголовки монтируют стальную площадку, к которой прикрепляют роликовый механизм. Если открывание электрическое, здесь же устанавливают электропривод.

Этот вариант самый популярный, но по желанию заказчика могут быть реализованы и другие: подвесные ролики (крепление механизма сверху) или рельсовые (ролики расположены на земле по линии проема). Однако они не столь практичны, как первый.

Преимущества технологии

Методика свайно-винтовых оснований заслуженно пользуется высоким спросом, ведь у нее масса плюсов:



грунт может быть любой плотности, а рельеф — с неровностями;



монтаж возможен не только летом, но и в сильные морозы;



сроки сооружения конструкции — от 1 до 5 дней (для ворот — 1 сутки);



экономия средств при использовании свайной технологии — до 50%;



стальные опоры с производства служат до 100 лет и более.



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