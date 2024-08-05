Улицы Старая, Теремки, Васильевская, Торговая площадь и Кремлевская обновили перед юбилеем Суздаля. Работы выполняли более 110 человек и 52 единицы техники, рассказали в пресс-службе

Улицы Старая, Теремки, Васильевская, Торговая площадь и Кремлевская обновили перед юбилеем Суздаля. Работы выполняли более 110 человек и 52 единицы техники, рассказали в пресс-службе Минтранса. Масштабно благоустроили улицы Старая, Теремки и Васильевская. Там поменяли асфальт, сделали ливневки, провели работы по озеленению и обновлению пешеходных зон. Также установлены новые лавочки, урны, указатели и фонари. Вдоль улиц