Мужики бывают разные: просто мужики, озабоченные и похотливые.
Просто мужик придет с работы и займется любовью с женой, потом просерит
уроки у сына и займется любовью с женой, потом поужинает и займется любовью
с женой .. ну и напоследок все то же самое после футбола.
Озабоченный сначала позаботися об ужине и сходит в магазин, потом
позаботится тобы сын сделал уроки, потом обзвонит всех знакомых где его жена
и совершенно обессиленный ляжет спать.
Похотливый придет с работы в пустую квартиру, ляжет.. похочет-похочет да и
уснет.
еще анекдот!